Рокеры Kiss завершили свою 50-летнюю карьеру выступлением аватаров

Рок-группа Kiss завершила свой последний концерт в 50-летней карьере коллектива выступлением трехмерных аватаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Группа согласилась, чтобы финальную композицию «God Gave Rock and Roll to You» исполнили цифровые копии музыкантов, созданные компанией автора «Звездных войн» Джорджа Лукаса Industrial Light & Magic. Они были представлены в стиле фэнтези и выглядели как молодые супергерои. Мероприятие прошло 2 декабря в Нью-Йорке.

Bloomberg подчеркивает, что музыканты также ведут переговоры о том, чтобы позволить аватарам продолжить гастролировать по миру вместо самих участников Kiss. При этом детали еще не согласованы.

За свою музыкальную карьеру Kiss выпустила порядка 44 альбомов, которые разошлись тиражом более 100 млн копий. Как признавался гитарист и вокалист Пол Стэнли, группа Kiss добилась потрясающих успехов на сцене, однако «этого недостаточно». Стэнли считает, что бренд Kiss заслуживает жить дальше — даже больше, чем сами участники коллектива.

По данным Bloomberg, организация тура аватаров Kiss займет от двух до трех лет.

Ранее сообщалось, что в Петербурге перенесли концерт Shortparis на неопределенный срок.