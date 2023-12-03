София Ротару вывезла из Украины своего внука Шамана

Певица София Ротару вывезла из Украины своего 29-летнего внука Анатолия Евдокименко и оплачивает родственнику все расходы за границей. Об этом сообщает «Утро.ру».

Издание отмечает, что исполнительница потратила «солидную сумму» денег на то, чтобы перевезти Евдокименко в США.

В Америке наследник Ротару пытается развивать свою музыкальную карьеру — он выступает под псевдонимом SHMN. По данным издания, музыкант не пытается подражать российскому исполнителю Ярославу Дронову. Евдокименко носит этот псевдоним с 2017 года.

Будучи за границей, Евдокименко уже сотрудничал с заграничными лейблами, а его песни выпускали на радиостанциях.

При этом летом 2023 года в СМИ появились сообщения о том, что Ротару живет в Италии с сыном, невесткой и внуком, которые проживают за границей уже больше года. Там же исполнительница купила заграничный домик, оформив его на сына Руслана Евдокименко.

Недавно певица Надежда Бабкина заявила, что сейчас ее коллега София Ротару находится в «осадном положении» из-за конфликта России и Украины. По словам Бабкиной, до этого она поддерживала связь с Ротару, однако сейчас артистки на какое-то время прервали общение, так как «есть опасность».

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