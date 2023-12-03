Бузова ответила Киркорову на обещание спеть бесплатно на ее свадьбе

Певица Ольга Бузова призналась, что готова стать женой своего коллеги по эстрадной сцене Филиппа Киркорова. Об этом сообщает NEWS.RU.

«Ничего себе! А я тогда бесплатно приду на его свадьбу, на нашу. Даже гонорар не попрошу за то, чтобы стать его женой», — призналась исполнительница.

Об этом Бузова сказала после того, как корреспондентка передала ей слова Киркорова. Он признался, что не попросит гонорар за то, чтобы выступить на свадьбе певицы.

30 ноября Филипп Киркоров вышел в свет с обручальным кольцом. При этом еще 28 ноября сообщалось, что Киркоров сделал предложение музыкальному продюсеру Татьяне Тур. Он также подчеркнул, что ему не нужны никакие свахи, так как в его личной жизни «все нормально».

В мае Киркоров признавался, что влюбился. Музыкант заявлял, что отныне его сердце занято не только зрителем, но и человеком, «ради которого хочется жить и творить».

Недавно певица Бузова раскрыла секрет идеальных отношений. По ее словам, девушка должна получать удовольствие от самой себя, находясь в отношениях.

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