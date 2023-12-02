«Замысел свыше»: Катя Лель о попадании своего хита в топ чартов Spotify

Певица Катя Лель в разговоре с ТАСС назвала успех своего хита «Мой мармеладный», который вошел в число лидеров чарта Viral 50 Spotify, общей победой России.

«Потому что время пришло новых энергий. На все есть замысел свыше, все решено за нас. Музыка — это энергия единения, стираются границы и все ограничения. Это наша общая российская победа», — высказалась Лель.

Хит певицы Кати Лель 2004 года «Мой мармеладный» оказался в трендах 20 ноября — после того, как завирусился в TikTok. Под него, например, станцевала двойник бизнесвумен Крис Дженнер. Она отплясывала под песню Лель в красной шубе, оранжевой водолазке и коричневой меховой шапке. По словам Кати Лель, успех композиции в TikTok привлек к ней внимание со стороны зарубежных партнеров.

Накануне журналистка Ксения Собчак обратила внимание на то, что успех песни «Мой мармеладный» Кати Лель задал новый тренд. «Про стиль slavic girl и slavic bimbo все вспомнили во многом, наверное, благодаря завирусившейся песне участницы секса с инопланетянами. А может и участившимся выходам Кейт Миддлтон в меховых шапках», — отметила Собчак.

Ранее Филипп Киркоров рассказал, как ему удалось достичь успеха на российской эстраде.