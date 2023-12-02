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Шарлот признал свою вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих

Певец Шарлот признал свою вину и ждет вынесения приговора

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Эдуард Шарлот/VK

Певец Шарлот предстал перед судом в Самаре и признал вину по статьям о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих. Об этом пишет Telegram-канал РИА «Новости».

Сейчас следствие рассматривает ходатайство об аресте музыканта. Незадолго до этого певец написал и зачитал стихи в свою защиту в Кировском районном суде Самары. Кроме того, Шарлот заявил, что не согласен с доводами следователей, однако не стал отрицать свою причастность к преступлениям.

«Хочу находиться дома, скрываться не планирую», — заверил Шарлот.

2 декабря в Самаре слушают дело в отношении исполнителя, ему будет избираться мера пресечения. Шарлоту грозит до шести лет лишения свободы.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Три уголовных дела против певца — два по статье о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих — возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в которых фигурировали георгиевская лента, распятие и портрет патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Ранее Шер призвала женщин встречаться с мужчинами помоложе.

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