Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

«Без намеков»: Киркоров прокомментировал новое кольцо на безымянном пальце

Певец Филипп Киркоров назвал свое новое кольцо красивым украшением

close
100%
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певец Филипп Киркоров на светской премьере фильма «Елки 10» показал журналистам «Пятого канала» новое кольцо на безымянном пальце.

«По мне, это красивое украшение. Хоть что-то оставьте в моем личном пространстве. Без намеков. У нас все так. Как не хожу налево, также у меня без намеков, только прямо», — высказался Киркоров.

Представители прессы попросили музыканта дать хотя бы небольшой намек, что это за украшение и в честь чего было куплено. Однако Киркоров предпочел оставить свои личные секреты в тайне.

В конце ноября на премьере фильма «Теща» Киркоров сделал предложение руки и сердца 41-летнему продюсеру Татьяне Тур. Певец признался, что не намерен пользоваться услугами свахи Ларисы Гузеевой. Артист подтолкнул к себе 41-летнюю Тур и заявил, что «ему не нужны никакие свахи».

В ноябре Киркоров опроверг, что делал предложение коллеге Любови Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, но не ее.

Ранее Бузова посмотрела на календарь и сделала открытие.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий