«Без намеков»: Киркоров прокомментировал новое кольцо на безымянном пальце

Певец Филипп Киркоров на светской премьере фильма «Елки 10» показал журналистам «Пятого канала» новое кольцо на безымянном пальце.

«По мне, это красивое украшение. Хоть что-то оставьте в моем личном пространстве. Без намеков. У нас все так. Как не хожу налево, также у меня без намеков, только прямо», — высказался Киркоров.

Представители прессы попросили музыканта дать хотя бы небольшой намек, что это за украшение и в честь чего было куплено. Однако Киркоров предпочел оставить свои личные секреты в тайне.

В конце ноября на премьере фильма «Теща» Киркоров сделал предложение руки и сердца 41-летнему продюсеру Татьяне Тур. Певец признался, что не намерен пользоваться услугами свахи Ларисы Гузеевой. Артист подтолкнул к себе 41-летнюю Тур и заявил, что «ему не нужны никакие свахи».

В ноябре Киркоров опроверг, что делал предложение коллеге Любови Успенской. Певец назвал слова коллеги ее «похотливыми мыслями». Исполнитель отметил, что звал под венец множество звезд, но не ее.

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