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Крым может потребовать компенсацию за «скифское золото»

Константинов: власти Крыма могут подать иск о компенсации по «скифскому золоту»

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Власти Крыма рассматривают подачу в суд иска о возвращении переданной Украине музейной коллекции скифского золота или компенсации за нее. Об этом сообщил ТАСС председатель государственного совета региона Владимир Константинов.

По его словам, консультации на эту тему пока не проводились, но власти готовы двигаться в этом направлении.

Константинов назвал передачу артефактов Украине «частью глобальной, мировой сделки», при которой артефакты, попавшие в Киев, могут исчезнуть бесследно. При этом он подчеркнул, что это представлялось невозможным, пока коллекция находилась в Амстердаме.

В качестве примера он привел тот момент, что Украина якобы продает сокровища Киево-Печерской лавры.

Конфликт вокруг скифского золота длится с 2014 года. Экспонаты были переданы в нидерландский музей до присоединения Крыма к России. Минувшим летом верховный суд Нидерландов постановил передать ценности украинской стороне. 27 ноября грузовик со скифским золотом прибыл на Украину.

Ранее в МИД России назвали передачу Украине скифского золота воровством.

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