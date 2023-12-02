Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Лидера группы «Восточный округ» задержали за мошенничество

Рэпера Никиту Чехомова задержали за мошенничество с компенсациями за ДТП

close
100%
«Ямыч (Восточный Округ)»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Ямыч (Восточный Округ)»

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан рэпер из группы «Восточный округ» Никита Ямыч (Чехомов). Об этом сообщает kp.ru.

Как уточнил источник издания в силовых структурах, рэпер проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страхованием (статья 159.5 УК), расследованием которого занялось Главное следственное управление регионального главка МВД.

«Они били автомобили, а потом получали компенсацию от страховых. После задержания прошли обыски в его квартире во Втузгородке. Там были найдены запрещенные вещества. Но их объем не позволил возбудить уголовное дело», — рассказал источник.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий также Горелых подтвердил факт задержания рэпера. В данный момент рэпер в изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Еще один участник группы Александр Жаман заявил, что не слышал о задержании коллеги за мошенничество с ДТП, однако признался, что не видел Чехомова больше недели. Не слышал о задержании музыканта и его организатор концертов, а адвокат отказался комментировать поступившую в СМИ информацию.

Накануне артиста ансамбля песни и пляски ракетных войск стратегического назначения «Красная звезда» Михаила С. мошенники обманули при покупке кларнета.

Ранее Том Холланд назвал условие своего возвращения к роли Человека-паука.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий