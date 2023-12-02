Лидера группы «Восточный округ» задержали за мошенничество

В аэропорту Кольцово в Екатеринбурге задержан рэпер из группы «Восточный округ» Никита Ямыч (Чехомов). Об этом сообщает kp.ru.

Как уточнил источник издания в силовых структурах, рэпер проходит подозреваемым по уголовному делу о мошенничестве со страхованием (статья 159.5 УК), расследованием которого занялось Главное следственное управление регионального главка МВД.

«Они били автомобили, а потом получали компенсацию от страховых. После задержания прошли обыски в его квартире во Втузгородке. Там были найдены запрещенные вещества. Но их объем не позволил возбудить уголовное дело», — рассказал источник.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий также Горелых подтвердил факт задержания рэпера. В данный момент рэпер в изоляторе, в ближайшее время ему изберут меру пресечения, решается вопрос о предъявлении обвинения.

Еще один участник группы Александр Жаман заявил, что не слышал о задержании коллеги за мошенничество с ДТП, однако признался, что не видел Чехомова больше недели. Не слышал о задержании музыканта и его организатор концертов, а адвокат отказался комментировать поступившую в СМИ информацию.

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