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Актеру «Игры в кальмара» отрезало два пальца в инциденте с бензопилой

Актеру Джеффри Джулиано отрезало пальцы на ноге из-за инцидента с бензопилой

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Актеру сериала «Игра в кальмара», писателю Джеффри Джулиано, отрезало два пальца в инциденте с бензопилой. Об этом сообщает TMZ.

70-летний артист занимался ремонтом своего дома в Паттайе (Таиланд), рядом с ним работал строитель с бензопилой. Пила упала, ударилась о пол и отскочила в ногу Джулиано, отрезав ему два пальца на правой ноге — большой и второй.

Джулиано поднял пальцы, завернул их в бумажное полотенце и передал прибывшим медикам. В больнице ему пришили пальцы, однако актеру предстоит еще одна операция, чтобы пальцы прижились.

«Бензопила взлетела метра на два с половиной вверх, ударилась об пол, распилила пол, потом приземлилась мне на ногу, так я и лишился большого и второго пальца», — рассказал он.

Известно, что дом в Паттайе Джулиано купил на гонорар за съемки в сериале о жестокой игре на выживание «Игра в кальмара». Он сыграл одного из обеспеченных зрителей жестокой игры на выживание, одетого маску и позолоченный халат, который позже продал на аукционе.

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