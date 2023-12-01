Советская актриса лишилась крупной суммы денег на Украине

Народная артистка РСФСР Наталья Фатеева призналась в беседе с mk.ru, что лишилась крупной суммы денег, которые хранились у артистки в украинском банке.

«Я — почетный гражданин Харькова. У меня был грант — каждый месяц на карточку приходила определенная сумма денег за звание. Я их практически не снимала. Потому что нужно было платить два процента с каждой суммы, которую ты решила снять», — пояснила актриса.

Фатеева призналась, что копила деньги на украинском счету, отметив при этом, что не знает точную сумму, которую она в итоге потеряла. Она добавила, что сейчас ее счет заблокирован на Украине.

«Но одно точно — очень приличная. Я давно получала грант, а если и снимала, то небольшие суммы и крайне редко. Эти деньги уже никогда не вернутся. Но ничего не сделаешь: уже так произошло», — заявила артистка.

По словам Фатеевой, она не забирала деньги из украинского банка, так как ей вполне хватало пенсии в 35 тыс. рублей, а также надбавки от Москвы, которую получают народные артисты.

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