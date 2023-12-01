Шура захотел записать дуэт с Валей Карнавал после ссоры

Певец Шура в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» признался, что хотел бы записать фит с блогером Валей Карнавал.

«Наверное, хотел бы с Валей Карнавал... Шутка! А может, и вовсе не шутка», — отметил Шура.

Сейчас музыкант выступает в вокальном шоу «Дуэты». Шура предположил, что его напарником за зеркальной стеной станет певица Наташа Королева.

В сентябре 2023 года Карнавал расплакалась на съемках нового сезона шоу «Битва поколений». Причиной слез звезды стало грубое поведение певца Шуры в ее адрес. Карнавал призналась, что ожидала услышать от артиста «совсем не то». Исполнитель заявил, что тиктокерша справилась «с напором» Ларисы Долиной. Поэтому он предложил доказать «дебилам», что блогерша имеет право оставаться в месте жюри.

28 сентября стало известно, что Шура послал матом журналистку, которая спросила у исполнителя о причинах его конфликта с Валей Карнавал. Вслед за этим бывший молодой человек блогера Саша Стоун назвал Шуру «конченным, опущенным и давно забытым персонажем». Спортсмен заявил, что певец «явно не мужчина».

Ранее Лолита заявила, что «спаразитировала» на популярности Инстасамки.