Лолита заявила, что «спаразитировала» на популярности Инстасамки

Певица Лолита в интервью Telegram-каналу «Звездач» заявила, что спаразитировала на популярности Инстасамки.

«Даша была инициатором, а я рада. Она утром просыпалась и всегда пела «Титаник». Я за счет Даши спаразитировала в чартах на первое место. Это Дашина заслуга», — заверила Лолита.

Она уточнила, что решила во всем доверять коллеге при съемках клипа на их нашумевший ремейк песни «На Титанике». Лолита назвала мужа Инстасамки замечательным человеком, который и рассказал ей про привычку жены петь по утрам «На Титанике». Исполнительница отметила, что в ближайшее время выйдет совместный клип, в котором Лолита будет представлена «немного по-другому».

В ноябре 2023 года Лолита перепела свой хит «На Титанике» вместе с рэпершей Инстасамкой (настоящее имя — Дарья Зотеева). Некоторым поклонникам Милявской не понравился выбор пары для дуэта.

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