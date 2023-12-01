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Шарлота этапировали в Самару для допроса

Shot: певца Шарлота отправили в Самару для допроса и отсидки

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sharl.ot

Певца Шарлота этапировали в Самару, где доставили на допрос в Следственный комитет. Об этом Telegram-каналу Shot сообщил источник.

По данным канала, после разговора со следователем музыкант будет досиживать положенный ему срок административного ареста. Затем Шарлоту изберут меру пресечения по уголовным делам. Инсайдер считает, что следствие будет просить о СИЗО.

В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали.

Обвинения Эдуарду Шарлоту пока не предъявлены. Все три уголовных дела против певца — два по статье о реабилитации нацизма и одно об оскорблении чувств верующих — возбуждены из-за его роликов в социальной сети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Ранее c cемьи блогерши Лерчек сняли судебный запрет на соцсети.

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