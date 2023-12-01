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«Не успеваю общаться даже с собаками»: Харламов о конфликте с Галустяном

Комик Гарик Харламов заявил, что ничего не знает о конфликте с Галустяном

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Евгений Одиноков/РИА Новости

Комик Гарик Харламов в разговоре с «Вокруг-ТВ» заверил, что ничего не знает о своем якобы конфликте с коллегой Михаилом Галустяном.

«И у Миши, и у меня огромное количество проектов, у меня их больше 15 в этом году, так уж вышло, и я счастлив, что они есть. Но они выматывают настолько, что я не всегда успеваю общаться даже со своими собаками!» — пожаловался Харламов.

Он добавил, что с большим удовольствием провел бы время с Галустяном, но не может из-за плотного рабочего графика. Юморист даже обратился к коллеге через представителей прессы со словами: «Миша, давай общаться».

В конце октября Харламов признался, что ему было тяжело начинать общение с актрисой Ларисой Гузеевой на съемках фильма «Теща». Однако, по словам Харламова, им удалось найти общий язык. Комик подчеркнул, что во время совместных съемок актеры даже стали близкими друзьями.

Несмотря на большое количество смонтированных юмористических роликов про «Давай поженимся» и соведущую Гузеевой Розу Сябитову, Харламов заверил, что никогда не относился к телеведущей с неприязнью, так как даже не был с ней знаком.

Ранее Прохор Шаляпин выступил за брачный договор и подшутил над бывшей невестой.

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