MGK предложил игроку в футбол $500 тысяч за переход в другую команду

Американский рэпер Machine Gun Kelly предложил игроку в американский футбол и возлюбленному Тейлор Свифт Трэвису Келси $500 тысяч за переход в команду «Кливленд Браунс». Об этом стало известно на подкасте New Heights.

Рэпер предложил спортсмену $500 тысяч на собственные нужды и пообещал пожертвовать еще столько же школам, где они учились — обе звезды считают город Кливленд своим родным. Помимо этого, MGK предложил организовать для Келси ежедневную доставку завтрака и кофе из своего ресторана.

В ответ на предложение MGK Келси рассмеялся и заверил, что мечтал играть в «Кливленд Браунс». При этом Келси отметил, что сейчас не видит необходимости покидать свою команду «Канзас-Сити Чифс».

«Сейчас не нужно принимать никакого решения, но знай, что предложение в силе», — ответил рэпер.

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