Сергей Лазарев отказался фотографироваться с Волочковой на ковровой дорожке

Певец Сергей Лазарев отказался фотографироваться с балериной Анастасией Волочковой на ковровой дорожке. Об этом сообщает МУЗ-ТВ.

На церемонии вручения премии «Золотой граммофон» Волочкова подошла к Лазареву и предложила вместе попозировать на камеру, но тот отказал. Артист признался, что ему не стыдно за это.

«У меня не было возможности сфотографироваться со всеми, кто хотел», — объяснил певец.

Одна из корреспонденток отметила, что Лазарев успел сделать фото с Филиппом Киркоровым.

«Ну хорошо. Филипп успел», — заявил исполнитель.

В ноябре Лазарев рассказал о проблемах с горлом на концерте в Ярославле. Артист пожаловался, что из-за сильного отопления у него сильно сохнут связки. Однако, несмотря на эти неприятности, артист остался доволен выступлениями. Он назвал Ярославль прекрасным городом.

Лазарев стал наиболее известным, когда стал участником группы Smash!! в 2000 году. В 2005-м он начал сольную карьеру, выпустив дебютный альбом Don't Be Fake. Артист два раза выступал на международном конкурсе «Евровидение» — в 2016-м и 2019-м, оба раза занял третье место.

Ранее сообщалось, что сын Сергея Лазарева споет для новогоднего эфира.