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ФНС выставила счет Блиновской почти на полтора миллиарда рублей

Shot: блогерша Блиновская должна ФНС почти полтора миллиарда рублей

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Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Налоговый долг блогерши Елены Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Федеральная налоговая служба выставила Блиновской долг в размере 1 402 202 042 рубля. Изначально блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

На следующий день после задержания суд избрал в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста, ей также запретили пользоваться интернетом. Срок ареста несколько раз продлевали.

9 августа Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов блогерши и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Арест наложен на 54 расчетных счета, половина из них принадлежит мужу Блиновской.

Ранее суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.

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