ФНС выставила счет Блиновской почти на полтора миллиарда рублей

Налоговый долг блогерши Елены Блиновской вырос почти до полутора миллиардов рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным издания, Федеральная налоговая служба выставила Блиновской долг в размере 1 402 202 042 рубля. Изначально блогершу обвинили в неуплате налогов на сумму более 918 млн и в легализации 43 млн рублей.

27 апреля Блиновскую задержали при попытке покинуть Россию, у нее были авиабилеты для вылета в другое государство. В отношении блогера возбудили уголовное дело, а ее саму обвинили в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере (918 млн рублей) и легализации денежных средств и имущества в особо крупном размере.

На следующий день после задержания суд избрал в отношении меру пресечения в виде домашнего ареста, ей также запретили пользоваться интернетом. Срок ареста несколько раз продлевали.

9 августа Пресненский суд Москвы наложил арест на 12 банковских счетов блогерши и создательницы «Марафона желаний» Елены Блиновской. Арест наложен на 54 расчетных счета, половина из них принадлежит мужу Блиновской.

Ранее суд отказался выпустить Блиновскую из-под домашнего ареста.