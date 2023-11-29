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Бритни Спирс оголила грудь и сделала «губы уточкой» в соцсетях

Певица Бритни Спирс сняла видео с обнаженной грудью

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britneyspears/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Певица Бритни Спирс опубликовала откровенный ролик в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

В ролике Спирс лежит на кровати с обнаженной грудью. На шее у нее висел черный чокер. Звезда корчила лицо и делала «губы уточкой». На видео она также два раза сказала фразу «Доброе утро» неестественным голосом.

В октябре Спирс выпустила свои мемуары. Книга «Женщина во мне» возглавила список бестселлеров онлайн-магазина Amazon Barnes и рейтинг продаж крупнейшего книжного онлайн-магазина США Barnes & Noble.

В своей книге Спирс откровенно рассказывает об отношениях с Джастином Тимберлейком и домашнем аборте от него, о своей любви к позированию обнаженной, а также о трудных годах под опекой отца.

В своих новых мемуарах Спирс назвала бывшего мужа Сэма Асгари «божьим даром». Книга была написана до начала бракоразводного процесса. По словам артистки, после встречи в октябре 2016 года на съемках клипа «Slumber Party» Асгари ей сразу же понравился. Она также призналась, что именно муж-тренер вдохновил ее опротестовать опеку отца, длившуюся 13 лет.

Ранее невестка Валерии рассказала о своих косметических процедурах.

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