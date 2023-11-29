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В ЛНР предложили меры поддержки деятелей культуры

Сергей Кириенко: многие культурные проекты ЛНР могут рассчитывать на поддержку

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Телеграм-канал Леонид Пасечник

Развитие культуры и образования в Донбассе является одним из приоритетов для федеральной власти России, заявил на встрече с представителями учреждений культуры Луганской народной республики первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, сообщил в своем Telegram-канале глава ЛНР Леонид Пасечник.

«В следующем году президентский фонд культурных инициатив продолжит оказывать помощь учреждениям культуры Луганщины. Сейчас нашей творческой интеллигенции доступны механизмы целой системы поддержки, которая действует в России. Ежегодно государство выделяет для этого десятки миллиардов в виде грантов», — отметил Кириенко.

Как рассказал Леонид Пасечник, деятели культуры ЛНР рассказали о своих проектах, а Сергей Кириенко предложил конкретные пути решения.

«Гостей прежде всего интересовало, как помочь деятелям культуры продвигать свои идеи, чтобы они могли не только реализовать творческий потенциал, но и доносить идеи патриотизма и любви к Родине до молодых россиян. Ведь сегодня мы воюем не только на фронтах СВО. Мы боремся за умы людей, за то, во что будут верить следующие поколения жителей нашей страны», — сказал Пасечник.

Кириенко подчеркнул, что в ходе встречи прозвучало много интересных и полезных идей.

«Многие из них вполне могут рассчитывать на грантовую поддержку», — добавил Кириенко.

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