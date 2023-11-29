Собчак высказалась о постельных сценах с мужем фразой: «Как же надо нас не понимать»

Журналистка Ксения Собчак опубликовала пост в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), в котором высказалась о вопросах журналистов о постельных сценах с участием ее супруга Константина Богомолова.

«Огромное количество вопросов было на премьере сериала «Кеша»: мол, как же так, ваш муж играет постельные сцены с «другими женщинами». Как же надо нас не понимать, чтобы так формулировать», — отметила звезда.

В комментариях одна из подписчиц написала обращение к Богомолову, отметив, что режиссеру и актеру повезло с супругой. Она также посоветовала худруку театра на Малой Бронной сниматься в подобных сценах исключительно с Собчак. Журналистка ответила девушке фразой: «Зачем сниматься? Нужно в них жить».

Ксения Собчак и Константин Богомолов поженились 13 сентября 2019 года. Для обоих этот брак стал вторым. Телеведущая была замужем за актером Максимом Виторганом, от которого она родила сына по имени Платон. Режиссер был женат на актрисе Дарье Мороз, в браке с которой родилась дочь Анна.

12 ноября журналистка осудила нынешнего и бывшего мужа Константина Богомолова и Максима Виторгана за драку.

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