Боня показала лицо без фильтров и разрешила обсуждать результаты пластики

Блогер Виктория Боня в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) заявила, что сейчас уже можно обсуждать окончательные результаты своей пластики.

«Ну что, друзья! Вот она я. Спустя ровно 3 месяца после операции у гениального врача без фильтра, уже почти без отеков. Только сейчас можно обсуждать, удалась ли операция и стоила ли она того», — написала Боня.

В комментариях под публикацией фанаты модели разбились на два лагеря. Некоторые хвалили обновленную внешность Бони, другие же критиковали модель за бездумно потраченные деньги.

«Я до сих пор не понимаю, что поменялось? Что??»; «Помимо того, что круто выглядишь, я в восторге от твоего отношения к хейту и смелости конечно»; «Вика, считаю, что все прекрасно. И будет еще лучше. Мало времени прошло», — написали фанаты.

27 августа Боня рассказала, что сделала пластическую операцию за 20 миллионов рублей — блефаропластику (операция по изменению формы век или разреза глаз. — «Газета.Ru»). Звезда также призналась, что ей случайно увеличили губы жиром, не предупредив ее об этом.

Ранее Айза рассказала, почему поддержала пластику Бони.