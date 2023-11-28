Путин заявил о необходимости прорыва в культурной сфере страны

Президент России Владимир Путин на Всемирном русском народном соборе заявил об изменениях в культурной среде. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, России необходим прорыв в культурной сфере.

Накануне в Москве начал работу юбилейный Всемирный Русский Народный Собор. В понедельник, 27 ноября, он проходил в храме Христа Спасителя и на нескольких других площадках. Главным событием второго дня назвали пленарное заедание, на котором выступит президент России Владимир Путин.

Накануне в пресс-службе Кремля уточнили, что 28 ноября Владимир Путин в формате видеоконференции примет участие в работе Всемирного русского народного собора, посвященного 30-летию образования организации.

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