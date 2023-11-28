Маша Распутина не стала женой Филиппа Киркорова из-за фанатов

Певица Маша Распутина в разговоре с Telegram-каналом «Звездач» вспомнила, что Филипп Киркоров в молодости делал ей предложение руки и сердца.

«Да, было дело. Мы просто всегда дружили. У нас влюбленность была... Он любил меня как певицу, как актрису. Мы стебались над этим всем», — рассказала Распутина.

По словам звезды, когда им с Киркоровым было по 23 года, они высоко ценили творчество друг друга и любили проводить время вместе. Распутина добавила, что поэт Леонид Дербенев посоветовал им не заводить роман, потому что у них разная аудитория.

«Вы что, охренели? Вы оба музыкальные, талантливые, яркие исполнители, молодые, но у вас разная публика», — процитировала Дербенева певица.

В ноябре певица выразила мнение, что у певца Григория Лепса может быть не один внебрачный ребенок. Однако звезда это не поддерживает. Она уверена, что не стоит «так себя распускать», чтобы в каждом городе у человека был малыш, рожденный вне брака.

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