Стало известно, за кого Яна Кошкина вышла замуж

Актриса Яна Кошкина вышла замуж за бизнесмена Анатолия Черкасова. Об этом сообщает Super.

По данным издания, 33-летняя Кошкина сыграла свадьбу с 26-летним предпринимателем 24 октября в загсе «Барвиха Luxury Village». Источник из окружения артистки сообщил, что в прошлом Черкасов вел тусовочный образ жизни и был женат. Издание отметило, что новый муж актрисы любит и коллекционирует дорогие автомобили.

Черкасов является совладельцем караоке-клуба «Невские мелодии» в Жуковке. 50% принадлежат бизнесмену, а другие 50% — комику Гарику Харламову. Супруг актрисы является бенефициаром ООО «Промальянс», а также учредителем ООО «Первая горная компания», ООО «РАЗВИТИЕ-РИЭЛТИ» и ООО «СЕЙЧАС».

О личной жизни Кошкиной мало известно. В 2019 году появился слух, что артистка встречалась с женатым шоуменом Гариком Мартиросяном. Однако актриса опровергла это.

«У меня с Гариком нет никаких отношений личных, и я бы хотела развенчать этот миф, потому что читать это все невыносимо», — заявляла звезда.

В ноябре Кошкина призналась, что отказывалась от замужества, так как не была уверена в своих партнерах.

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