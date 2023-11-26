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Дочь Маликова заподозрили в романе с хоккеистом Капризовым после разрыва

НТВ: дочь Маликова Стефания возобновила отношения с хоккеистом Капризовым

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Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Дочь певца Дмитрия Маликова Стефанию заподозрили в возобновлении отношений с хоккеистом Кириллом Капризовым. Об этом сообщается в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

При этом издание «СтарХит» отмечает, что поводом для предположений послужило совместное фото пары, которое заметили в квартире хоккеиста в США.

Кроме того, Капризов признавался в одном из интервью, что прошлым летом был на отдыхе в Италии со своей девушкой. Дочь Маликова публиковала в соцсетях фотографии из итальянского отпуска примерно в то же время.

Маликов женился на Елене Изаксон в 2000-м. В том же году у них родилась дочь Стефания. В 2018-м у артиста и его жены появился на свет сын Марк. Он родился с помощью суррогатной матери.

Об отношения Маликовой-младшей с хоккеистом Капризовым ходили слухи с 2021 года, однако пара скрывает роман. В феврале 2022 года появилась информация что возлюбленные расстались, отмечалось, что спортсмен бросил девушку накануне ее дня рождения.

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