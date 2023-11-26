Владимир Пресняков вспомнил, из-за чего однажды расстался с Подольской

Певец Владимир Пресняков в интервью Лауре Джугелии признался, что расставался с Натальей Подольской в начале их отношений.

«Я тогда много пил, и все подружки Наташи отговаривали ее от жизни со мной. И она действительно немного испугалась в тот момент», — рассказал Пресняков.

Однако, по словам музыканта, в определенный момент его жизнь наладилась и проблему со спиртным удалось решить. Певец считает, что бог наградил его такой женой. В определенный момент Пресняков даже осознал, что готов к браку с этой женщиной, хотя до этого и не помышлял о свадьбе.

«И сейчас тяжело понимать, что мы могли разойтись в разные стороны», — отметил Пресняков.

Наталья Подольская замужем за певцом Владимиром Пресняковым-младшим с 2010 года. В 2015-м у них появился на свет сын Артемий. А в 2020-м артистка родила младшего сына Ивана. У Преснякова также есть первенец от Кристины Орбакайте Никита.

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