Шуфутинский рассказал, почему не хочет виллу на Мальдивах

Шансонье Михаил Шуфутинский признался, что ему не нужна недвижимость за рубежом. Об этом певец рассказал в беседе с NEWS.ru.

«А зачем? Для чего мне дом? Дом — это привязанность, мой дом здесь. Я родился в Москве. Это моя страна, моя родина, зачем мне дом где-то?» — отметил исполнитель.

В октябре Шуфутинский заявил, что уехавших из России людей ничего хорошего не ждет. Шансонье считает, что «примитивные люди» будут трудиться на простых работах, а кто «поумнее и чуть образованнее», поймет, что «пытались уехать от самих себя».

Шуфутинский также вспомнил свой опыт эмиграции в США. Он уточнил, что не клеветал на Советский Союз, хотя там ему тоже не все нравилось.

«Когда-то ведь и Александр Вертинский вернулся в СССР и многие другие — те, кто высказывался против политической позиции страны. Они не нашли себя за границей, не почувствовали то, чего там искали. Не увидели «золотого» Запада, который представлялся им на расстоянии», — отметил певец.

Певец отметил, что эмигрировавших можно понять. По его мнению, многие просто испугались. Артист считает, что стоит пойти навстречу и «попробовать простить» тех, кто уехал, но «не поливает грязью» Россию. Музыкант убежден, что за клевету нужно наказывать.

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