Анна Калашникова объяснила, почему не родила бы от Киркорова

Певица и модель Анна Калашникова призналась в беседе с POPCAKE.TV, что не стала бы суррогатной матерью певца Филиппа Киркорова.

Калашникова объяснила, что из-за своей «стремительной» карьеры не может позволить себе забеременеть. По словам артистки, у нее нет времени, чтобы выносить и родить ребенка. У певицы также нет желания становиться суррогатной матерью. Она считает, что этим должны заниматься «специально обученные» женщины. Модель уточнила, что прекрасно относится к суррогатным матерям.

Суррогатное материнство также поддержала актриса Наталья Рудова. Она назвала это явление «чудом медицины». Артистка считает данный способ завести детей хорошей возможностью для тех, кому это нужно.

В мае певец Дмитрий Маликов назвал суррогатное материнство хорошим способом завести детей, когда уже нет других возможностей. Музыкант и его жена Елена тоже воспользовались этой услугой. С помощью суррогатной матери у звезды родился сын Марк в 2018 году. Артист объяснил, что очень хотел сына.

Маликов опроверг мнение, что для использования услуг суррогатной матери необходимо пройти терапию с психологом. Однако добавил, что к такому нужно приходить осознанно.

Ранее Анастасия Костенко призналась, что устала из-за критики воспитания детей.