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Анастасия Костенко ответила на слухи о финансовых проблемах

Модель Анастасия Костенко опровергла слухи о финансовых проблемах

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kostenko.94/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Модель и блогерша Анастасия Костенко опровергла в социальных сетях слухи о финансовых трудностях в семье.

Костенко уверила, что не стоит переживать за ее финансовое положение. Она отметила, что имеет прекрасный доход.

«Вам интересны мои финансы? Ну не переживайте вы так… Декларации подаю вовремя, заполняю правильно (есть бухгалтер), налоги плачу тоже вовремя, пособия не получаю, так как не прохожу по условиям для их получения», — отметила блогерша.

Костенко предложила поклонникам найти дело по душе, чтобы никогда не пришлось работать.

Костенко замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. В их семье родилось трое детей – сын Алексей и дочери Милана и Ева. Модель рассказывала, что всегда хотела большую семью и видела себя многодетной матерью. В сентябре Костенко призналась, что станет матерью в четвертый раз.

В октябре стало известно, что Тарасов проиграл суд риелторской конторе. По данным издания «СтарХит», судебные приставы открыли исполнительное производство, чтобы взыскать с футболиста 205 тысяч рублей.

Ранее бывшая солистка группы «Мираж» объяснила, почему раздает свои шубы подругам.

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