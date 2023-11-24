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Из фильма Романа Полански «Дворец» пропало обращение Владимира Путина

«БК»: в фильме Романа Полански «Дворец» вырезали шутки над русскими

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M. Abramowska/Venice International Film Festival

В отечественном прокате фильм Романа Полански «Дворец» сократили на две минуты, вырезав сцену с российским лидером. Об этом сообщает издание «Бюллетень кинопрокатчика» со ссылкой на журналистов, смотревших ленту на фестивале в Венеции.

По данным издания, из картины пропали сцены с новогодним обращением президента Владимира Путина, женой посла, упавшей лицом в тарелку с черной игрой и другие эпизоды, где русские показаны в шутливой форме. Кинопрокатчик «Про:взгляд», в свою очередь, подтвердил, что в российский прокат вышла сокращенная версия фильма. Однако в компании не стали уточнять, какие именно сцены подверглись цензуре.

Новогодняя комедия «Дворец» Романа Полански, главные роли в которой исполнили Александр Петров, Микки Рурк, Фанни Ардан, Оливер Мазуччи и Джон Клиз, вышла в российский прокат 23 ноября. Сюжет картины разворачивается 31 декабря 1999 года в роскошном отеле в Швейцарии. Гости-миллионеры готовятся к долгожданному Новому году — впереди ночь, полная причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.

Мировая премьера фильма состоялась на Венецианском кинофестивале 2023 года.

Ранее в Кинопоиске ответили, почему убрали слово «голубок» из фильма.

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