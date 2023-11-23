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Анджей Сапковский пожаловался, что Netflix игнорировал его предложения по сериалу

Писатель Анджей Сапковский заявил, что Netflix не считался с его советами

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sapkowskibooks.com

Писатель Анджей Сапковский на Vienna Comic Con признался, что стриминговый сервис Netflix не стал прислушиваться к его советам при экранизации «Ведьмака». Интервью с ним опубликовано на YouTube-канале Cereal killerz.

«Возможно, я подавал им какие-то идеи, но они никогда не слушали меня. Они никогда не слушают», — возмутился Сапковский.

Он в шутку предположил, что шоураннеры проекта не слушали его идеи, так как считали его «всего лишь писателем».

Первая книга из цикла «Сага о ведьмаке» под названием «Последнее желание» вышла в 1986 году, а последняя («Сезон гроз») — в 2013-м.

20 декабря 2019 года на Netflix состоялся первый сезон фантастического сериала «Ведьма», основанный на произведениях Сапковского. В августе 2023 года стриминг отложил производство четвертого сезона шоу до 2024 года. По данным издания Radio Times, новые эпизоды увидят свет не раньше лета 2025-го.

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