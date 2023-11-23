Елена Воробей купила квартиру в Москве

Юмористка Елена Воробей призналась в беседе с mk.ru, что приобрела квартиру в Москве.

Воробей не уточнила, в каком районе купила недвижимость и за сколько. На данный момент она занимается ремонтом помещения. Звезда хочет сделать жилье в современном стиле. Артистка отметила, что не брала ипотеку и купила квартиру за свои деньги. Комикесса объяснила, что не любит долги, поэтому старается в них не влезать.

Однако Воробей не планирует переезжать в новое жилье после ремонта.

«У меня доченька растет, она взрослеет. Нам скоро 21 год будет. У нее меняется личная жизнь, сами понимаете. Пока это просто вложение средств», — рассказала звезда.

Воробей также опровергла слухи об эмиграции из России. По словам пародистки, люди, распространяющие подобную информацию, «нагло врут». Она уверена, что хейтеры пытаются ее оклеветать.

«Самое лучшее — не обращать внимания или ответить с юмором на это. Что я и сделала с большим удовольствием, сочинив юмористическую песню», — поделилась артистка.

В ноябре Воробей призналась, что планирует вернуться в новогодние передачи.

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