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Шарлота поместили в спецприемник

Музыканта Шарлота на две недели поместили в спецприемник

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Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга

Музыканта Эдуарда Шарлота поместили в спецприемник в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

В заключении Шарлот проведет почти две недели, но после окончания административного ареста против него могут возбудить уголовное дело, уточняет канал.

Если дело будет возбуждено, музыканта процессуально задержат уже в качестве подозреваемого и определят ему дальнейшее местонахождение.

Два других административных протокола в отношении музыканта суд пока не рассматривал.

Накануне пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали в Telegram-канале видео со звонком певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Во время пранка исполнитель спел гимн Украины и проскандировал речовку о «москалях». Зеленского на видео изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов).

Ранее россияне назвали главных музыкантов-патриотов.

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