Стас Садальский раскритиковал тех, кто нелестно отзывается об Алле Пугачевой

Шоумен Стас Садальский раскритиковал артистов, которые нелестно высказываются о певице Алле Пугачевой. Его слова передает aif.ru.

«Саша Пашутин всегда был бздун. Он никогда ни слова против власти не сказал. А Пугачеву сегодня критиковать можно — это же безопасно», — возмутился заслуженный артист РСФСР.

Он подчеркнул, что не испытывает уважения к звездам, которые сейчас «пинают» исполнительницу, и назвал их действия подлостью.

В мае актер Александр Пашутин заявил в беседе с aif.ru, что у Аллы Пугачевой нет голоса, и заявил, что артистку нельзя считать «певицей на века».

«Ума хватает только на то, чтобы ядом исходить и поливать россиян грязью», — заключил Пашутин.

11 ноября Алла Пугачева написала в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о любви к российскому народу. Помимо прочего, артистка отметила, что любит и жалеет народ, но недоброжелатели «своими хамскими высказываниями», а также абсурдными вымыслами и наглым враньем в адрес артистки пытаются оттолкнуть от нее людей, для которых Пугачева жила и пела всю жизнь, жертвовав здоровьем и личной жизнью.

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