Шарлот исполнил гимн Украины в разговоре с пранкерами

Пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали в Telegram-канале видео со звонком певцу Эдуарду Шарлоту от имени президента Украины Владимира Зеленского.

Во время пранка исполнитель спел гимн Украины и проскандировал речовку о «москалях». Зеленского на видео изобразил загримированный блогер Макс Комикадзе (Вусал Филимонов).

В конца июня 2023 года певец Шарлот сжег российский паспорт и попросил принять его в Киеве. В ночь на 22 ноября певец прилетел в петербургский аэропорт Пулково из Еревана, где временно обосновался. Сразу после приземления борта его задержали и в наручниках доставили в отделение.

На Шарлота составили протоколы о дискредитации армии, порче паспорта и мелком хулиганстве. Сам Шарлот на допросе объяснил свое поведение «помешательством на ложной информации» и пообещал, что «больше так не будет».

Юрист Александр Хаминский заявлял, что Шарлота могут привлечь как к административной, так и уголовной ответственности за различные правонарушения. По его мнению, певец хотел получить славу любыми путями и способами, однако в итоге добился известности, которая поставит крест на его исполнительской карьере.

Ранее отец Шарлота объяснил поступок сына с сожжением паспорта.