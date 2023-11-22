Сорокин, Улицкая и Ерофеев опровергли обвинения в финансировании ВСУ

Российские писатели Владимир Сорокин, Людмила Улицкая и Виктор Ерофеев отвергли обвинения в поддержке Вооруженных сил Украины (ВСУ) и содействии терроризму. Текст их обращения публикует РБК.

Обвинения в адрес писателей появились после того, как подписанный ими экземпляр книги «Слово Ново. Выход» был подарен галеристу Марату Гельману (признан в РФ иностранным агентом). Позднее он продал издание на аукционе в Вильнюсе, где собиралиcm средства в поддержку «Легиона «Свобода России» (организация запрещена в России).

«Мы считаем подобные обвинения абсурдными и заявляем, что никогда не поддерживали, не финансировали никаких военных организаций, боевых подразделений или армий. Подаренная Марату Гельману книга — его собственность, коей он вправе сам распоряжаться», — заявили писатели.

20 ноября портал «Абзац» сообщал об обращении общественного движения «сохранения культурно-исторической памяти и духовно-нравственных ценностей» «Зов народа» в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить Ерофеева, Сорокина и Улицкую на содействие террористической деятельности.

22 ноября зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный заявил, что в России необходимо ужесточить законодательство об иноагентах. Он также высказал мнение, что Генпрокуратура и Минюст должны провести проверку в отношении трех писателей.

Ранее в Госдуме предложили запретить выдавать кредиты иноагентам.