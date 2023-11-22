Сын Михаила Круга поет «Девочка-пай» вместе с вдовой шансонье за 1 млн рублей

Гонорар за новогодние корпоративы Александра Круга — сына шансонье Михаила Круга — составляет 400 тыс. рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, Круг-младший готов провести выступление со своей матерью Ириной, однако тогда цена за выступление повысится на 1,3 млн рублей.

Mash подчеркивает, что семья Круга активно ездит по России с частными выступлениями для бизнесменов и криминальных авторитетов. Их график, отмечает издание, забит до 20 декабря.

У музыканта Михаила Круга двое сыновей. Первенец Дмитрий родился в 1988 году от первой жены исполнителя Светланы. Мужчина служит в полиции в Твери. В 2001 году Круг женился во второй раз на уроженке Челябинска Ирине, а через год у пары появился сын Александр.

В конце октября сообщалось, что певец SHAMAN посетил могилу шансонье Михаила Круга во время своей поездки в Тверь. По словам Дронова, он во многом обязан Кругу. Его композиции часто заказывали посетители заведения, где работал музыкант в начале своей карьеры в Новомосковске.

Ранее певица Ольга Зарубина обвинила экс-супруга во лжи из-за отношения к дочери.