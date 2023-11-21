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Гарик Харламов рассказал о роли мечты

Комик Гарик Харламов признался, что мечтает сыграть или озвучить злодея в кино

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ОХ/YouTube

Юморист Гарик Харламов признался в беседе с kp.ru, что хотел бы сыграть или озвучить антагониста в мультфильме.

«У меня дубляжа в мультиках было очень много, но злодеев не было! Даже сейчас в «Кентервильском привидении» персонаж на самом деле милый и добрый», — подчеркнул комик.

Харламов добавил, что также мечтает о драматической роли, однако ему предстоит осторожно к ней идти.

«Сначала сделать что-нибудь переходное. Приучить зрителя, что Гарик Харламов — это не обязательно чистая комедия. Если я сейчас с ходу сыграю Отелло или короля Лира, или снимусь в серьезном фильме про войну, представляете, как это воспримут?» — заявил он.

Недавно сообщалось, что британский мультфильм «Кентервильское привидение» по одноименному произведению Оскара Уайльда от режиссеров Кима Бердона и Роберта Чандлера станет доступен российскому зрителю в кинотеатрах с 7 декабря.

Отмечалось, что привидение Саймон заговорит голосом Гарика Харламова, Марина Федункив предстанет в роли харизматичной авантюристки, охотящейся на призраков, а блогер Милана Некрасова подарила свой голос любопытной Вирджинии Отис — дочери многочисленного семейства, поселившегося в замке с призраком.

Ранее стилист Бородиной рассказал о ее уникальном таланте.

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