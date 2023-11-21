Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден по ошибке отправил Бритни Спирс в тур по Бразилии вместо Тейлор Свифт

Президент Байден перепутал Бритни Спирс и Тейлор Свифт в день своего 81-летия

close
100%
Kevin Lamarque/Reuters

Президент США Джо Байден перепутал исполнительниц Тейлор Свифт и Бритни Спирс, выступая в Белом доме на ежегодной церемонии помилования индеек, которая проводится в соответствии с давней традицией американских лидеров перед Днем благодарения. Его слова передает NBC News.

«Чтобы попасть сюда, Либерти и Белл (клички птиц, — прим. «Газеты.Ru») пришлось преодолеть тяжелые испытания. Они много работали, проявили терпение и преодолели более 1 тыс. миль. Можно сказать, это даже труднее, чем достать билет на тур [Бейонсе] Renaissance или тур Бритни. Она сейчас в Бразилии, там очень тепло», — заявил Байден.

При этом, отмечает издание, президент США, по-видимому, имел ввиду нынешнее мировое турне исполнительницы Тейлор Свифт.

Недавно сообщалось, что артистке стало плохо на концерте в Бразилии 17 ноября. Свифт побагровела во время выступления и стала задыхаться. В Рио-де-Жанейро в это время было около 37 градусов по Цельсию. А перед тем, как Свифт вышла на сцену, среди зрителей потеряла сознание 23-летняя Ана Клара Беневидес. У девушки случился сердечный приступ, ее не стало тем же вечером в больнице.

Второе из трех запланированных в Бразилии шоу Свифт перенесла из-за экстремально высоких температур.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт пришлось петь на цыпочках из-за сломанного каблука.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий