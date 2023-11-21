Байден по ошибке отправил Бритни Спирс в тур по Бразилии вместо Тейлор Свифт

Президент США Джо Байден перепутал исполнительниц Тейлор Свифт и Бритни Спирс, выступая в Белом доме на ежегодной церемонии помилования индеек, которая проводится в соответствии с давней традицией американских лидеров перед Днем благодарения. Его слова передает NBC News.

«Чтобы попасть сюда, Либерти и Белл (клички птиц, — прим. «Газеты.Ru») пришлось преодолеть тяжелые испытания. Они много работали, проявили терпение и преодолели более 1 тыс. миль. Можно сказать, это даже труднее, чем достать билет на тур [Бейонсе] Renaissance или тур Бритни. Она сейчас в Бразилии, там очень тепло», — заявил Байден.

При этом, отмечает издание, президент США, по-видимому, имел ввиду нынешнее мировое турне исполнительницы Тейлор Свифт.

Недавно сообщалось, что артистке стало плохо на концерте в Бразилии 17 ноября. Свифт побагровела во время выступления и стала задыхаться. В Рио-де-Жанейро в это время было около 37 градусов по Цельсию. А перед тем, как Свифт вышла на сцену, среди зрителей потеряла сознание 23-летняя Ана Клара Беневидес. У девушки случился сердечный приступ, ее не стало тем же вечером в больнице.

Второе из трех запланированных в Бразилии шоу Свифт перенесла из-за экстремально высоких температур.

Ранее сообщалось, что Тейлор Свифт пришлось петь на цыпочках из-за сломанного каблука.