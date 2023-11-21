Шнурова обязали выплатить 60 тыс. рублей за незаконное использование снимка в клипе

Фотографу Александру Попову не удалось увеличить сумму компенсации от фронтмена коллектива «Ленинград» в Девятом арбитражном апелляционном суде за незаконное использование его снимка в клипе группы. Об этом сообщает РИА Новости.

Издание отмечает, что суд оставил в силе решение предыдущей инстанции, которая обязала Сергея Шнурова выплатить фотографу 60 тыс. рублей. При этом сам Попов требовал 1,2 млн рублей компенсации за нарушение авторских прав, а также 200 тыс. рублей — морального вреда. Теперь решение первой инстанции вступило в законную силу.

В июне фотограф Александр Попов подал иск в Арбитражный суд Москвы в связи с использованием его фотографии самолета SSJ100 в клипе «Наша экономика» группы «Ленинград». Издание kp.ru отмечало, что фотограф уже выигрывал в подобных спорах — тогда Попов выступал против одного из московских университетов. Заведение опубликовало снимки автора без его разрешения. В итоге фотограф получил 403 тыс. рублей из 603 тыс., которые он требовал.

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