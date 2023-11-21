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Тейлор Свифт пришлось петь на цыпочках из-за сломанного каблука

Певица Тейлор Свифт сломала каблук на концерте в Бразилии

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netobraaz/X

Певица Тейлор Свифт сломала каблук на концерте в Бразилии 20 ноября. Об этом сообщает Page Six.

Обувь подвела Свифт во время выступления в Рио-де-Жанейро, перенесенного на этот день из-за жары в городе.

Когда каблук туфли Christian Louboutin сломался, певица сама оторвала его и бросила в толпу. Одна из поклонниц, поймавшая артефакт, теперь планирует выставить его на аукцион.

Свифт спела еще несколько песен на цыпочках, прежде чем переодеться. В социальных сетях поклонники сравнивают певицу с куклой Барби, которую сыграла в фильме «Барби» актриса Марго Робби — в этой картине все куклы имеют изогнутый взъем стопы.

Тейлор Свифт приняла решение о переносе концерта после того, как перед первым из запланированных в Рио-де-Жанейро выступлений в толпе на стадионе из-за жары инфаркт случился у 23-летней поклонницы. Девушки не стало в тот же день, а вышедшая на сцену после этого Свифт почувствовала себя плохо и начала задыхаться.

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