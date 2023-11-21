Сапковский анонсировал дату выхода следующей книги по «Ведьмаку»

Писатель Анджей Сапковский признался в беседе с польским изданием Gazeta.pl, что новая книга из фэнтезийного цикла «Ведьмак» выйдет в Польше уже в конце 2024 года.

При этом, уточнил он, в мировую продажу произведение поступит лишь в начале 2025 года. Сапковский не стал раскрывать деталей нового романа, также неизвестно название следующей части и точная дата выхода.

В августе писатель сообщил, что работает над новой книгой по вселенной «Ведьмака». Сапковский уточнял, что завершит продолжение культовой саги максимум через год — «но не больше».

Первая книга из цикла «Сага о ведьмаке» по названием «Последнее желание» вышла в 1986 году, а последняя («Сезон гроз») — в 2013-м.

20 декабря 2019 года на Netflix состоялся первый сезон фантастического сериала «Ведьма», основанный на произведениях Сапковского. В августе 2023 года стриминг отложил производство четвертого сезона шоу до 2024 года. По данным издания Radio Times, новые эпизоды увидят свет не раньше лета 2025-го.

Ранее сообщалось, что зарубежное издательство Penguin Random House вернулось в Россию.