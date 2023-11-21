Зарубежное издательство Penguin Random House вернулось в Россию

В России возобновили работу немецкое и испанское подразделения издательства Penguin Random House — одного из крупнейших в мире. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на гендиректора издательской группы «Альпина» Алексея Ильина.

В портфель издательства входят писатели Лю Цысинь, Николас Спаркс, Джон Гришэм, Стивен Кинг, Люсинда Райли и другие. По данным источника на медиарынке, возвращение «дало надежду российским издательствам», планирующим снова покупать права напрямую у иностранных партнеров.

«С учетом того, что доля иностранных произведений в совокупной выручке российского книжного рынка составляет порядка 40 процентов, доля испанских и немецких писателей оценивается в 8 процентов от переводов, а английских — 60-70 процентов», — уточнил технический директор Freedom Letters Владимир Харитонов.

Возвращение, добавляет издание, состоялось после проходившей 18-22 октября Франкфуртской книжной выставки.

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