Гуф намекнул на реальный возраст экс-супруги

Рэпер Гуф намекнул на то, что его экс-супруга Юлия Королева на 4 года старше, чем утверждала. В Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) он опубликовал фото паспорта на имя Королевой.

Паспорт, опубликованный Гуфом, выдан на имя Юлии Александровны Королевой 1992 года рождения, тогда как недавно девушка заявляла, что 10 лет назад ей было 17 лет, а значит, ей не может быть больше 27.

Сама Королева заявляет, что бывший муж опубликовал не ее паспорт: не совпадают не только даты рождения, но и отчество с фамилией.

«Ребята, это не мой паспорт! Я Руслановна! И по паспорту Долматова!» — заявила она у себя на странице.

Девушка уточнила, что родилась 31 января 1996 года.

24 апреля 2023 года рэпер Алексей Долматов рассказал, что разводится с Юлией Королевой. По словам певца, он продолжит участвовать в жизни их общей дочери Тины. В мае пара воссоединилась, но ненадолго. 28 июня Гуф опубликовал личную переписку с супругой, в которой она заявляет об окончательном разрыве с артистом. 20 октября рэпер и модель расторгли брак в Москве.

Позже Королева признавалась, что поддерживает отношения с Гуфом.

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