Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Адель тайно вышла замуж

Daily Mail: певица Адель проговорилась на шоу, что вышла замуж во второй раз

close
100%
Mark J. Terrill/AP

Певица Адель спровоцировала слухи о своем замужестве, будучи гостьей на комедийном шоу Алана Карра в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает Daily Mail.

«Адель была в зале. И когда Алан спросил у зрителей, женился ли кто-нибудь недавно, то она выкрикнула: «Я», — рассказал изданию один из зрителей.

Другой зритель подтвердил признание Адель, отметив, что исполнительница вела себя непринужденно в зале и была без охраны.

При этом еще в конце сентября певица на очередном концерте в Лас-Вегасе проговорилась о возможной свадьбе. Адель отмечала, что уже замужем, ее муж находится среди гостей. Она не назвала имени своего избранника, однако известно, что певица уже два года встречается с баскетбольным агентом Ричем Полом.

В сентябре 2022 года в прессу уже просачивались слухи о возможной свадьбе Адель — тогда журналисты разглядели в ее доме книгу с фамилией мужа во множественном числе — The Pauls.

В апреле 2019 года исполнительница развелась с предпринимателем Саймоном Конекки после трех лет брака. Они начали встречаться еще в 2011 году, у них есть сын.

Ранее возлюбленный Пересильд рассказал, как относится к популярности.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий