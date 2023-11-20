Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович

Ургант, Райкин и Миронов призвали омбудсмена вмешаться в дело Беркович

close
100%
Valera N. Trubin/Wikimedia Commons

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников в открытом письме обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения находящимся в СИЗО драматургу Светлане Петрийчук и театральному режиссеру Евгении Беркович, передает РБК.

20 ноября умерла бабушка режиссера Евгении Беркович, писательница и правозащитница Нина Катерли.

В письме подчеркивается, что произошло то, о чем Беркович говорила на каждом судебном заседании по продлению ареста.

«Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери. <...> Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения», — говорится в обращении.

Омбудсмена просят отпустить заключенную «хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку».

Письмо подписали 23 человека, среди них актеры театра и кино, писатели, журналисты, кино- и театральные режиссеры, телеведущий Иван Ургант, правозащитница Ирина Ясина и публицист Марина Мелия.

Обращение подписали Мариэтта Цигаль-Полищук, которая участвовала в скандальном спектакле, Евгений Миронов (худрук Театра Наций), Николай Солодников, а также нобелевский лауреат, экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом), худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

2 ноября Беркович и Петрийчук продлили арест по делу об оправдании терроризма до 10 января.

Ранее сообщалось, что рассмотрение жалобы на продление ареста Беркович отложили.

Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий