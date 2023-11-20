Ургант, Райкин и Миронов попросили выпустить из СИЗО режиссера Беркович

Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников в открытом письме обратились к уполномоченному по правам человека Татьяне Москальковой с просьбой изменить меру пресечения находящимся в СИЗО драматургу Светлане Петрийчук и театральному режиссеру Евгении Беркович, передает РБК.

20 ноября умерла бабушка режиссера Евгении Беркович, писательница и правозащитница Нина Катерли.

В письме подчеркивается, что произошло то, о чем Беркович говорила на каждом судебном заседании по продлению ареста.

«Она просила суд изменить ей меру пресечения: у нее на иждивении находятся две бабушки и две приемных дочери. <...> Просим способствовать тому, чтобы Светлане Петрийчук и Жене Беркович была изменена мера пресечения», — говорится в обращении.

Омбудсмена просят отпустить заключенную «хотя бы для того, чтобы она смогла похоронить свою бабушку».

Письмо подписали 23 человека, среди них актеры театра и кино, писатели, журналисты, кино- и театральные режиссеры, телеведущий Иван Ургант, правозащитница Ирина Ясина и публицист Марина Мелия.

Обращение подписали Мариэтта Цигаль-Полищук, которая участвовала в скандальном спектакле, Евгений Миронов (худрук Театра Наций), Николай Солодников, а также нобелевский лауреат, экс-главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан в РФ иностранным агентом), худрук театра «Сатирикон» Константин Райкин.

Евгению Беркович и Светлану Петрийчук задержали в начале мая по делу об оправдании терроризма из-за спектакля «Финист Ясный Сокол», который Беркович поставила по сценарию Петрийчук.

2 ноября Беркович и Петрийчук продлили арест по делу об оправдании терроризма до 10 января.

Ранее сообщалось, что рассмотрение жалобы на продление ареста Беркович отложили.