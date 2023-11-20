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Ридли Скотт отреагировал на критику «Наполеона» французами

Режиссер Ридли Скотт пошутил, что французам не нравятся даже они сами

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Режиссер исторического байопика о Наполеоне Ридли Скотт пошутил, что французам трудно угодить. Об этом пишет BBC News.

«Французы даже сами себе не нравятся. Зрителям, которым я показывал фильм в Париже, все понравилось», — высказался Скотт.

Так он отреагировал на вопрос журналиста, который заметил, что многие французские критики написали негативные рецензии о его новом фильме.

«Наполеон» выйдет в кинопрокат 22 ноября 2023 года, после чего премьера состоится на Apple TV+. Главного героя в фильме сыграл Хоакин Феникс, а любовь всей его жизни Жозефины — актриса Ванесса Кирби. В июне была раскрыта продолжительность «Наполеона». Фильм будет идти почти два с половиной часа. До этого Хоакин Феникс признавался, что согласился играть Наполеона из-за ностальгии по съемкам «Гладиатора».

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