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Сына телеведущей Елены Ищеевой чуть не избили в Праге из-за флага России

Телеведущая Ищеева заявила, что ее сына чуть не избили в Праге за флаг России

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Телеведущая Елена Ищеева рассказала в интервью актеру Вячеславу Манучарову, что ее сына Даниила чуть не избили за границей.

По словам Ищеевой, инцидент произошел в столице Чехии Праге. Как отметила телеведущая, на Даниила напали, когда тот вышел на Вацлавскую площадь с флагом России в День Победы. Она уточнила, что тогда «закрыла» для себя Чехию, которую любила.

«Для меня это неприемлемо — так относиться к нашей истории, к нашей памяти. <…> Есть какие-то вещи и реперные точки принципиальные для каждого русского человека. Никогда нельзя такие вещи пропускать. 9 Мая — это мой любимый праздник. Не Новый год, не 8 Марта… 9 Мая для меня — священный день!» — рассказала телеведущая.

Ищеева отметила, что сын учился в Праге, однако после этого инцидента вернулся в Россию, где поступил в МГИМО. Она призналась, что хоть и крайне редко хвалит своего сына, но сейчас очень гордится тем, что Даниил не уехал из своей страны.

«Мой сын мог тоже испугаться и уехать. Но он остался, и я это очень ценю. Даня стал мужиком, и он предан этой стране и верит в нее. Великое счастье — иметь такого сына», — заключила Ищеева.

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