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«Все такие модные»: Айза согласилась с критикой в адрес россиян на Бали

Блогер Айза признала, что российские туристы изменили инфраструктуру Бали

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aizalovesam/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Блогер Айза в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) согласилась со словами фанатки о том, что российские туристы изменили инфраструктуру Бали не в лучшую сторону.

«Я сильно чувствую себя дикарем на этом острове. Все такие модные-перемодные, и я со своей растрепанной гривой. Бали — это как Патрики, которые меня никогда не привлекали, потому что я не в поисках. Но я все равно пытаюсь сохранить тут свой мир. Мир, который диктует мне остров», — написала Айза.

Таким образом она ответила на гневный комментарий фанатки, которая выразила мнение, что российские туристы испортили Дубай и Бали своим присутствием. При этом Айза отметила, что про Дубай ничего сказать не может, так как нечасто там бывает. Айза считает, что в последнее время остров стал больше похож на московскую ярмарку тщеславия, из-за этого блогер чувствует себя некомфортно.

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