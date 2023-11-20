МВД РФ объявило в розыск победительницу «Евровидения» Джамалу

Министерство внутренних дел России объявило в международный розыск народную артистку Украины Джамалу (настоящее имя — Сусана Джамаладинова). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска российского ведомства.

«Джамаладинова Сусана Алимовна разыскивается по статье УК РФ», — говорится в сообщении.

По какой статье ведется розыск украинки, не уточняется.

Джамала известна тем, что в 2016 году победила на песенном конкурсе «Евровидение». С 2016 года является Народной артисткой Украины.

Артистка родилась в городе Ош (Киргизия) в смешанной семье крымского татарина и армянки. После реабилитации крымских татар семья перебралась в Крым. Во взрослом возрасте певица жила в Киеве. После начала конфликта на Украине она перебралась в Польшу.

В сентябре этого года Басманный суд Москвы признал украинскую телеведущую Марию Ефросинину виновной в «публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти» и заочно приговорил ее к семи годам колонии общего режима.

Ранее на Украине назвали условия для проведения переговоров с Россией.